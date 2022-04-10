إيران تسعى إلى 200 رحلة يومية مع قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح رئيس منظمة الطيران المدني في إيران، محمد محمدي بخش، أن "إجمالي الرحلات الجوية مع قطر يبلغ 72 رحلة، 36 منها من المطارات الایرانیة، و36 رحلة أخرى تجري من المطارات القطریة".

وأضاف: "نحن عازمون على زيادة هذا العدد من الرحلات من خلال التعاون المشترك مع الحكومة القطرية"، لافتا إلى أنه "يمكن زیادة عدد الرحلات الجویة بین إیران وقطر إلی 200 رحلة یومیا من المطارات القطریة والمطارات الإيرانية، وأنه يمكن لإيران أن تستغل فرصة موندیال قطر لجذب السياح من مختلف البلدان، بما في ذلك العراق وأفغانستان وروسيا وطاجيكستان".

یذکر أن أمير قطر، تميم بن حمد، كان قد أكد خلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بالدوحة ( قبل شهور )، ضرورة الانتفاع من مطارات إيران (منها مطار جزيرة كيش)، في تنظيم المونديال، وقد أصدر تعمليات بهذا الخصوص، حيث وصل وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، رستم قاسمي، والسفير القطري بطهران، محمد بن حمد الهاجري، مساء أمس السبت، إلى جزيرة كيش، وسيصلها أيضا وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، اليوم الأحد لمناقشة هذا الموضوع.

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