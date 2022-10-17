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١٧‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٩:٤١ م

الاحتلال الامريكي يسرق 92 صهريجاً جديداً من النفط السوري

الاحتلال الامريكي يسرق 92 صهريجاً جديداً من النفط السوري

تواصل قوات الاحتلال الأمريكي سرقة خيرات منطقة الجزيرة السورية، حيث أخرجت 92 صهريجاً وشاحنة محملين بالنفط والقمح إلى شمال العراق، عبر المعابر الحدودية غير الشرعية التي فتحها الاحتلال بالتعاون مع ميليشيا “قسد” لهذا الغرض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية شرق الحسكة أن رتلاً من 34 صهريجاً وشاحنة يحملون نفطاً مسروقاً من حقول الجزيرة وقمحها، أخرجتها قوات الاحتلال الأمريكي، عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق.

وبينت المصادر أن رتلاً آخر من 58 صهريجاً محملاً بالنفط المسروق، أخرجته قوات الاحتلال عبر معبر المحمودية غير الشرعي إلى شمال العراق.

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت يوم أمس ان رتلا للقوات الأمريكية يضم 75 صهريجا محملا بالنفط الخام المسروق قد خرج من حقول النفط السورية إلى الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي بريف اليعربية أقصى شمال شرق الحسكة.

/انتهى/

رمز الخبر 1927239
https://ar.mehrnews.com/news/1927239/

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