العميد باكبور يعلن عن انطلاق مناورات القوة البرية للحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد محمد باكبور أعلن مساء اليوم الأحد، ان المرحلة الرئيسية لمناورات الاقتدار للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية، تبدأ يوم غد الاثنين، وأضاف: "يتم تنفيذ هذه المناورات في محافظتي اردبيل واذربايجان الشرقية تحت اشراف مقر عاشوراء التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية".

وأشار العميد باكبور إلى ان الاقسام المختلفة لهذه المناورات تتضمن عمليات جوقلة المظليين، وعمليات الهجمات الليلية، والعمليات القتالية بالمروحيات، وعمليات الطائرات المسيرة القتالية والانتحارية، وكذلك انشاء جسر على نهر ارس، والسيطرة على الطرق البرية والمرتفعات والهجمات التدميرية.

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