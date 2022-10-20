أمن إيران القومي ومصالحها الوطنية خطنا الأحمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد باكبور في تصريح له ظهر اليوم الخميس في مدينة بارس آباد بمحافظة اذربيجان شرقي شمال غرب ايران، بالتزامن مع تنفيذ مناورات القوة البرية للحرس الثوري في منطقة ارس العامة: أن الأمن والاستقرار والمصالح الوطنية هي أولويتنا وخطنا الأحمر ، وان تنفيذ مناورات اقتدار القوة البرية للحرس الثوري دليل على ذلك.

واضاف: اننا ومنذ نحو 10 ايام نقوم بتنفيذ هذه المناورات الكبيرة في منطقة شمال غرب البلاد. واوضح باننا ننفذ المناورات وفقا لظروف مناطق البلاد وتابع: هناك برامج مناورات مختلفة على جدول الأعمال ، لكن مكان ووقت المناورات يعتمدان على حساسية تلك المنطقة.

قال: ان منطقة الخليج الفارسي لها أهمية خاصة بسبب إمدادات الطاقة في البلاد ، ولهذا السبب نجري العديد من المناورات هناك كل عام لعرض قدراتنا للعالم.

واضاف: ان منطقة ارس ومنطقة القوقاز تحظيان بالحساسية ايضا، فعندما كانت منطقة قرة باغ تحت الاحتلال ، استشهد عدد من جنودنا بعد ارسال قوات الى المنطقة الحدودية، لكن إذا كان هناك تغيير في الحدود الجيوسياسية فاننا لن أقبلها بأي شكل من الأشكال.

وقال العميد باكبور: ان عدونا اي الكيان الصهيوني يعمل على انشاء قواعد له في اطار شركات مختلفة في بعض الدول الجارة لنا في الحدود الشمالية لكننا لن نسمح بالتأكيد لهذا الكيان الإجرامي أن تكون له قواعد على حدودنا.

وفي إشارة إلى اقتدار القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، قال: حيثما تشعر الجمهورية الإسلامية بالتهديد ، فإنها ترسل جيشًا ضخمًا من القوات المسلحة إلى تلك المنطقة وتنشرها هناك ، في دلالة على اقتدار قواتنا المسلحة.

وأكد بان اي دولة في العالم لا يمكنها تهديد البلاد وقال: نحن لا نمزح مع أحد بشأن مصالحنا الوطنية وأمننا القومي ، ولا نقبل أي تغيير في حدود من شأنه الإضرار بمصالحنا الوطنية وامننا القومي. واوضح بان المرحلة الأخيرة من مناورات اقتدار ايران القوية للقوة البرية للحرس الثوري ستجري في منطقة "دشت مغان" بمحافظة اذربيجان شرقي شمال غرب البلاد.

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