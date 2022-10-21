  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢١‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٢:٤٦ م

أوغلو يدعو لرفع اجراءات الحظر عن إيران لخفض سعر النفط

أوغلو يدعو لرفع اجراءات الحظر عن إيران لخفض سعر النفط

خاطب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اميركا والغرب قائلا انه لا يمكن حل مشكلة نقص الطاقة من خلال التهديدات، مطالبا برفع اجراءات الحظر عن إيران لخفض سعر النفط.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في كلمة خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في ولاية مرسين جنوبي تركيا، أشار تشاووش أوغلو إلى "أننا نرى تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية، على خلفية قرار خفض إنتاج النفط من أوبك+، وهو (التهديد الأمريكي للسعودية) ما لا يمكننا قبوله"، مشددا على أن "هذا الاستقواء والتنمر من طرف الولايات المتحدة ليس أمرا صائبا".

وتوجه إلى اميركا والغرب قائلا، انه لا يمكن حل أزمة الطاقة عالميا، فقط من خلال تهديد السعودية.. مشيرا الى انه اذا أردتم خفض أسعار الطاقة عالمياً، فارفعوا اجراءات الحظر المفروضة على إيران، كما أكد أنه "لا يمكن حل مشكلة نقص الطاقة من خلال التهديدات".

/انتهى/
رمز الخبر 1927306
https://ar.mehrnews.com/news/1927306/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات