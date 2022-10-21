أوغلو يدعو لرفع اجراءات الحظر عن إيران لخفض سعر النفط

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان في كلمة خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في ولاية مرسين جنوبي تركيا، أشار تشاووش أوغلو إلى "أننا نرى تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية، على خلفية قرار خفض إنتاج النفط من أوبك+، وهو (التهديد الأمريكي للسعودية) ما لا يمكننا قبوله"، مشددا على أن "هذا الاستقواء والتنمر من طرف الولايات المتحدة ليس أمرا صائبا".

وتوجه إلى اميركا والغرب قائلا، انه لا يمكن حل أزمة الطاقة عالميا، فقط من خلال تهديد السعودية.. مشيرا الى انه اذا أردتم خفض أسعار الطاقة عالمياً، فارفعوا اجراءات الحظر المفروضة على إيران، كما أكد أنه "لا يمكن حل مشكلة نقص الطاقة من خلال التهديدات".

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