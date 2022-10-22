البطش: قتالنا ماضٍ حتى العودة والتحرير الكامل لأرض فلسطين

وأفادت وكالو مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال مهرجان نظمته الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بعنوان "قتالنا ماضٍ حتى القدس" بمناسبة ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ 35 وذكرى استشهاد الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي الـ 27؛ وذلك صباح اليوم في مدرسة بيت لاهيا شمال غزة.

وقال القيادي خالد البطش:" أن قضيتنا الوطنية الفلسطينية تمر بأصعب المراحل لاسيما أن الاحتلال لا زال قائماً، وأن أشقاءنا العرب خالفوا القيم التي تربينا عليها وهي نصرة الضعيف ومقاتلة العدو، ودعم وإسناد أبناء الجلدة وأبناء الدين والوطن".

وشدد البطش على تمسكنا بحقنا بسيفنا بجهادنا بدمائنا بصبرنا بعلمنا بتفوقنا، رغم أن موازين القوة ليست في صالحنا لكن هذا لا يعني ضعف أصحاب الحق أن حقهم صار باطلاً، وقوة أصحاب الباطل لا يعني أن باطلهم صار حقاً.

ووجه البطش تحيته للمعلمين ولطلاب المدرسة مخاطبهم بمواصلة رحلة التعليم والتفوق أن نحمي إرث آبائنا وأجدادنا، أن نحمي إرث قادتنا الشهداء ياسر عرفات وأحمد ياسين والدكتور المؤسس وأبو علي مصطفى والمعلم فتحي الشقاقي الذي تأتي ذكرى استشهاده الـ 27 في هذه الأيام.

وفي ختام كلمته وجه التحية لكتيبة جنين وعرين الأسود ولأرواح الشهداء الأبطال في ضفتنا المقاومة وعلى رأسهم الشهيد المشتبك الشجاع عدي التميمي وأن ما شهدناه منه صورة من صور الإخلاص لله عز وجل والتوكل عليه وهذا ديدن الفاتحين وصولاً إلى الشهيد صلاح البريكي ابن كتيبة جنين في سرايا القدس./انتهى/



المصدر: فلسطين اليوم