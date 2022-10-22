العجري: تجاهل مطالب شعبنا والاستمرار في نهب ثرواته دون توقع ردة فعل هو سوء تقدير كبير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو الوفد الوطني المفاوض، عبدالملك العجري، قال في تغريدة له، اليوم السبت، إن "الاستمرار في تجاهل مطالب الشعب اليمني المشروعة وفي ذات الوقت توقع ألا يكون هناك ردة فعل تجاه الاستمرار في نهب ثرواته هو سوء تقدير كبير".

وأشار إلى أن مهمة الممثل الأممي ليست الحديث بلسان دول العدوان، محملاً دول العدوان مسؤولية المماطلة والتأخير في الاستجابة لحقوق الشعب الإنسانية والقانونية.

وكانت القوات المسلحة اليمنية، نفذت يوم أمس ضربة تحذيرية بسيطة لمنعِ سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت.

المصدر: المسيرة

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