اختراق خادم البريد الإلكتروني لشركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية يهدف الى خلق الدعاية الإعلامية

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه أعلنت الإدارة العامة للدبلوماسية العامة والإعلام بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: أن المحتوى المنشور في الفضاء السيبراني حول اختراق خادم البريد الإلكتروني لشركة إنتاج الطاقة الذرية وتطويرها جاء بهدف جذب انتباه الجمهور والدعاية الإعلامية.

ووفقًا للتقرير الوارد من وحدة تكنولوجيا المعلومات في الشركة الأم المتخصصة في إنتاج وتطوير الطاقة الذرية، أدى الوصول غير المصرح به من دولة أجنبية معينة إلى نظام البريد الإلكتروني للشركة إلى نشر محتوى بعض رسائل البريد الإلكتروني.

وبعد ذلك، قامت وحدة تكنولوجيا المعلومات في شركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية، بناءً على الترتيبات المخططة وفي أقصر وقت ممكن مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية، بدراسة الموضوع من مختلف الأبعاد وتقديم تقريرها الأولي إلى المسؤولين في منظمة الطاقة الذرية.

وتجدر الإشارة إلى أن محتوى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمستخدمين تحتوي على رسائل تقنية ومبادلات يومية .

ومن الواضح أن الغرض من مثل هذه الجهود غير المشروعة التي تتم بدافع اليأس من أجل جذب انتباه الجمهور هي دعايات اعلامية والتي تسبب حرب نفسية وهذه الامور لا قيمة لها.

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