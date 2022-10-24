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٢٤‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٢:١٩ م

في محافظة فارس؛

منظمة الطاقة الذرية الايرانية تعلن عن عزمها لإنشاء موقع نووي شامل

منظمة الطاقة الذرية الايرانية تعلن عن عزمها لإنشاء موقع نووي شامل

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية أنه سيتم انشاء موقع نووي شامل في محافظة فارس نظرا لإمكانيات المحافظة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي اليوم الإثنين خلال حفل تدشين مشروع متعلق بالإشعاع أن تطوير الاشعاع على مستوى البلاد من احد القضايا الهامة وفقا للخطة التي سيتم تنفيذها في مدينة شيراز الصناعية، يمكن استخدام هذه الخطة في القضايا المتعلقة بتشعيع الأغذية وغيرها من المجالات.

وأضاف أن خطة تطوير جاما والبلازما هي خطة أخرى قد تم استخدامها في البلاد ويمكن استخدامها في مجالات مختلفة مثل الطب والزراعة.

وأشار الى خطة المنظمة لإنشاء موقع نووي شامل في محافظة فارس آملا أن يتم استخدامه للأنشطة التعليمية والصناعية في المحافظة من خلال إنشاء مفاعل جديدة.

وأكد على دور هذه الخطة الخاصة في تطوير الكنولوجيا في محافظة فارس موضحا أنه يمكن تدشين هذه الخطة خلال العام المقبل.

/انتهى/

رمز الخبر 1927377

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