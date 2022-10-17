الرئيس الإيراني: استمرر تقدم الجمهورية الإسلامية رغم العقوبات دفع أمريكا لخلق الفتنة للنيل منها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، أشار اليوم الاثنين، خلال مكالمة هاتفية مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق السعيد، إلى أننا نشهد أعلى مستوى من الثقة والتعاون بين البلدين في الساحة السياسية، وأشاد بالعلاقات المتنامية بين طهران ومسقط في مختلف المجالات.

وفي إشارة إلى تصميم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعزيز علاقاتها مع سلطنة عمان وتعميقها، أعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن تستمر عملية التفاعلات والتبادلات بين إيران وسلطنة عمان في النمو كما كانت في العام الماضي.

وفي إشارة إلى فشل حسابات أمريكا في دعم وتكثيف أعمال الشغب، قال: "إن أمريكا أخطئت في حسباتها عندما ظنت أن عقوباتها ستوقف الأمة الإيرانية، وعندما رأت أن الأمة الإيرانية لم تتوقف فقط عن العقوبات واستمروا في النمو والتقدم، بدأت تحاول خلق الفتنة ضد الجمهورية الإسلامية".

وأكد الرئيس الإيراني، أن الشعب الإيراني لن يتأثر بالأعمال العدائية التي تقوم بها أمريكيا مشدد على أن الشعب هو من يملك زمام المبادرة.

ومن جهته، أشار سلطان عمان، هيثم بن طارق السعيد ، في هذا الاتصال الهاتفي ، إلى أنه يتابع شخصيا تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين البلدين، لافتاً إلى أن العلاقات الثنائية تتقدم على النحو المتفق عليه ، ويستفيد منها كلا البلدين.

/انتهى/