الاعداء يبحثون عن عرقلة تقدمنا في المجال النووي

وكالة مهر للأنباء، وأفادتأن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي أكد اليوم الثلاثاء خلال مشاركته اجتماعا في مدينة شيراز جنوب البلاد على استخدام جميع الطاقات الوطنية لتنفيذ الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية في أفق 20 عاما مبينا أننا قد بدأنا في توفر الترتيبات الضرورية لتصميم المفاعلات وبنائها وكذلك وضعنا خطة توطينها على جدول الأعمال.

وفي إشارة إلى قيام الأعداء بعرقلة تطوير الصناعة النووية في ايران، أكد إسلامي: لقد قررنا القضاء على الضجيج النووي ضدنا لأن الأطراف الاخرى تريد عرقلة تقدمنا في المجال النووي من خلال توجيه الاتهامات لكنهم شبابنا سيخطون بخطواتهم نحو تطوير التقنية النووية في البلاد بكل قوتهم.

وأعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية، ان التقنية النووية ضرورة للبلاد ورمزا لقوته مشيرا الى أن الاعداء يعارضون قوتنا و يحاولون افراغنا عن أدوات القوة فعلينا أن لانسمح لهم بذلك.

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