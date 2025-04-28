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٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:٥٤ م

شمخاني: أي عمل "إسرائيلي" ضد إيران سيكون له عواقب لا يمكن تصورها بالنسبة لهم

شمخاني: أي عمل "إسرائيلي" ضد إيران سيكون له عواقب لا يمكن تصورها بالنسبة لهم

اكد مستشار قائد الثورة علي شمخاني، اليوم الإثنين، ردا على تصريحات رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، إن أي عمل "إسرائيلي" ضد إيران سيكون له عواقب لا يمكن تصورها بالنسبة لهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار قائد الثورة علي شمخاني، اليوم الإثنين، کتب شمخاني علی صفحته في منصة "اکس" ردا على تصريحات رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، الذي هدد بتدمير المفاعلات النووية الإيرانية.

وقال : لقد قال نتنياهو "إننا سوف ندمر المفاعلات النووية الإيرانية، ولن نقبل بأي شيء أقل من التدمير الكامل للقدرة النووية الإيرانية".

وأضاف : إن أي عمل "إسرائيلي" ضد إيران سيكون له عواقب لا يمكن تصورها بالنسبة لهم؛ متسائلا في الوقت نفسه : هل هذه التهديدات نتيجة لقرار مستقل من جانب "إسرائيل"، أم بالتنسيق مع ترامب والدفع بالمفاوضات مع إيران؟

رمز الخبر 1957273

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