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٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٧:٥٠ م

عملية طعن في شرق قلقيلية تؤدي لجرح مستوطن صهيوني

عملية طعن في شرق قلقيلية تؤدي لجرح مستوطن صهيوني

نفذ مقاوم فلسطيني اليوم الثلاثاء عملية طعن أدت لإصابة مستوطن صهيوني، بجراح في قرية الفندقومية قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وسائل إعلام صهيونية، اعلنت اليوم الثلاثاء، عن إصابة مستوطن صهيوني، يبلغ من العمر 55 عاما، بجراح إثر عملية طعن داخل سيارته، في قرية الفندقومية قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وتم نقله إلى المستشفى، فيما يواصل جيش العدو الانتشار في المكان بحثًا عن المنفذ، وأشارت المصادر إلى أن منفذ العملية تمكن من الانسحاب من المكان.

وتأتي هذه العملية بعد ساعات من ارتقاء 6 شهداء بينهم القيادي البارز في مجموعات "عرين الأسود" في نابلس وديع الحوح برصاص جيش العدو الصهيوني.

/انتهى/

رمز الخبر 1927413

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