بكين تدين الهجوم الإرهابي في شيراز وتدعم طهران في مكافحة الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الخميس، في مؤتمر صحافي في بكين، أنّ "الصين تدعم إيران في مكافحة المتطرفين".

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية عن ماو قولها، إنّ الصين "تدين بشدة" الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ في مدينة شيراز، جنوبي إيران. الموقف الصيني الداعم لإيران يأتي إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرّض له مرقد "شاهجراغ" في مدينة شيراز، أمس الأربعاء، والذي تبناه تنظيم داعش وأدى إلى استشهاد 15 شخصاً وإصابة 40 آخرين.

واكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اية اللة رئيسي في بيان له عقب الهجوم الإرهابي إن أجهزة الأمن والشرطة بعد تحديد الضالعين في هذه الجريمة العمياء سترد على مصدري الاوامر ومخططيها ردا يبعث على الندم و يلقنهم درسا.

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