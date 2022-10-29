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٢٩‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٢:١٠ م

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مراسم تشييع جثمان شهداء حادثة مرقد شاهجراغ الارهابية

مراسم تشييع جثمان شهداء حادثة مرقد شاهجراغ الارهابية

شهدت مدينة شيراز صباح اليوم السبت مراسم تشييع مهيبة لشهداء الجريمة الإرهابية في مرقد "شاهجراغ" .

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رمز الخبر 1927506

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