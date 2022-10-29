https://ar.mehrnews.com/news/1927506/ ٢٩/١٠/٢٠٢٢, ٢:١٠ م رمز الخبر 1927506 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٩/١٠/٢٠٢٢, ٢:١٠ م تقریر فیدیو؛ مراسم تشييع جثمان شهداء حادثة مرقد شاهجراغ الارهابية شهدت مدينة شيراز صباح اليوم السبت مراسم تشييع مهيبة لشهداء الجريمة الإرهابية في مرقد "شاهجراغ" . تحميل 6 MB رمز الخبر 1927506 کپی شد محتوى ذات صلة الشعب الایرانی لن یترک قائد الثورة وحیداً / أمريكا لا تستطيع أن تفعل شيئا ضدنا وزيرة خارجية البوسنة والهرسك تعزي الشعب و الحکومة الإيرانیة تشییع شهداء الاعتداء الارهابی في مدینة شیراز اظهر مدی تلاحم الشعب مع الحکومة منفذ العملية الإرهابية في شيراز لقي حتفه الرئيس الطاجيكي يدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في شيراز سمات مدينة شيراز تشييع جثمان الشهيد مرقد شاهجراغ
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