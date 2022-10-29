وزيرة خارجية البوسنة والهرسك تعزي الشعب و الحکومة الإيرانیة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدانت وزيرة خارجية البوسنة والهرسك بیسرا توكوفيتش الهجوم الإرهابي على مرقد أحمد بن موسى (عليه السلام) في رسالة وجهتها إلى وزیر الخارجیة الإیراني حسين أمير عبد اللهيان وأعربت عن تعاطفها مع الشعب و الحکومة الإيرانیة.

وجاء في الرسالة: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ الاعتداء على المرقد الشيعي في مدينة شيراز جنوب إيران، والذي أدى إلى مقتل الأبرياء وإصابة آخرين. بالنيابة عن الوزارة الخارجية لبوسنة والهرسك وعن نفسي، أتقدم بأحر التعازي لكم و الی الشعب الإيراني.

واضافت نحن ندين الهجمات المروعة ضد المدنيين، ونقف الى جانبكم ومع المجتمع الدولي لمكافحة مثل هذه الجرائم الهمجية.

وهاجم ارهابي مسلح مساء الأربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، وتبنى تنظيم داعش هذا العمل الارهابي.

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