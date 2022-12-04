يجري البت بجريمة مرقد شاهجراغ (ع) الإرهابية بعد اكتمال ملفّها قانونياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان السيد موسوي، قال اليوم الاحد، خلال مراسم تكريم وتقديم وكيل نيابة مدينة قيروكارزين، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة في محافظة فارس، أن ملف قضية منفذي العملية الإرهابية في مرقد شاهجراغ (ع) قد اكتمل.

وأشار المسؤول الإيراني الى اهمية التعامل مع اوضاع مثيري الشغب، مشدداً على ان قضاء فارس يتابع قضيتهم بشكل قانوني وحاسم.

وأعرب موسوي عن ارتياحه للأمن الجيد الذي يسود مدينة قيروكارزين، وقال: إن هذا الأمن جاء نتيجة جهود السلطات ، لا سيما أعضاء مجلس الأمن ، ووعي وبصيرة أهالي مدينة قيروكارزين.

وتابع رئيس قضاة محافظة فارس: إن رعاية الناس والحفاظ على كرامة من يلجأون إلى القضاء من أولويات القضاء ، لأن زيادة رضا الناس تلعب دوراً فاعلاً في تنفيذ برامج وثيقة الإصلاح القضائي.

واكد المسؤول الإيراني على مبدأ العدالة، مضيفاً في هذا الصدد : ان الناس يتوقعون العدالة من النظام القضائي، ويجب على المسؤولين القضائيين والرؤساء والمدعين العامين والقضاة بذل قصارى جهدهم لتحقيق العدالة وخدمة الشعب.

واعتبر موسوي أن حسم النيابة في التعامل مع من يخل بالنظام والأمن العام أمر ضروري، وقال: على النيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد دون تهاون وحسم في إطار القانون.

وفي إشارة إلى إحياء الحقوق العامة، أوضح أيضًا أنه تم تكليف المدعين العامين بواجبات واسعة لحماية الحقوق العامة.

ویذکر أن إرهابياً مسلحاً فتح النار على المصلين في مرقد شاهجراغ (ع) بمدينة شيراز، مما أدى إلى استشهاد 15 شخصاً وإصابة 19 آخرين.

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