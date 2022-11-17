تنظيم داعش الإرهابي يتبنّى هجوم مدينة ايذه بمحافظة خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مجموعتين من المسلحين يستقلون دراجتين ناريتين، قاموا بإطلاق النار مباشرة على المواطنين وعناصر الشرطة، باستخدام اسلحة كلاشينكوف، في السوق المركزية بمدينة ايذه؛ مما أدّى لاستشهاد 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين؛ وفقا لآخر الإحصائيات الرسمية.

وكان المدير العام لعدلية محافظة خوزستان، قد اعلن الليلة الماضية عن اعتقال 3 أشخاص من الضالعين الاساسيين في هذا الاعتداء الارهابي.

وتبنّى تنظيم "داعش" في وقت ليس ببعيد، العملية الإرهابية التي وقعت في مدينة "شيراز" وراح ضحيتها كثير من المُصلّين والأبرياء أثناء إقامة صلاة المغرب.

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