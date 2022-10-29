تشییع شهداء الاعتداء الارهابی في مدینة شیراز اظهر مدی تلاحم الشعب مع الحکومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي: " إن التواجد الحماسي للشعب الإیراني في الساحة اظهر مرة أخرى أنهم يدعمون الثورة. ولن تسمح الحكومة أبدا أن يداس على دماء الشهداء ولن تضيع دماء الشهداء هدراً في هذا الحادث الإرهابي لمرقد شاهجراغ (ع) .

وإن تعاون الحكومة والشعب معًا يعني أن الحكومة ملتزمة تجاه الشعب والشعب ملتزم بالثورة، وبالتالي فإن تعاون الشعب والحكومة سيؤدي إلى فشل مؤامرات العدو".

ویذکر أن إرهابياً مسلحاً قام، مساء الأربعاء بمهاجمة المصلين في مرقد شاهجراغ (ع) في مدينة شيراز، مما أدى إلى استشهاد 15 شخصاً وإصابة 19 آخرين.

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