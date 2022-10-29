حرس الحدود الإيراني يعلن تفكيك عصابة تهريب أسلحة غرب البلاد

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أن العمید احمد کودرزي صرح أن تفكيك هذه العصابة جاء علی يد قوات حرس الحدود أثناء دخولها الحدود الغربية للبلاد في مدينة قصرشيرين في محافظة كرمانشاه.

وأضاف: خلال الإجراءات الاستخباراتية وبإستخدام الوسائل والمعدات الخاصة بمكافحة التهريب والتسلل، تمکنت قوات حرس الحدود بمدينة قصر شيرين من تفكيك الشبکة و قامت بضبط کميات من السلاح والذخيرة.

وأوضح أن قوات حرس الحدود ومن خلال تنفيذ عملية متابعة احترافية والرصد الاستخباري الدقيق، قامت بضبط 114 قطعة سلاح تنوعت ما بين 38 مسدس و76 مخزن وسيف واحد وسهم بندقية كلاشنكوف.

و أشار إلی القاء القبض علی بعض أعضاء العصابة مؤکدا اعتقال اثنين من المهربين وضبط مركبتين كان المهربان يستقلانها لنقل الأسلحة إلی منطاق أخری.

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