ايران تصنع سفن تحكم ذكية لضبط حركة السفن في المياه الاقليمية

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد حرس الحدود الايراني العميد "احمد علي كودرزي" اعلن عن استخدام سفن التحكم الذكية المحلية الصنع بهدف ضبط حركة السفن في المياه الاقليمية.

وفي مراسم اقيمت اليوم الاربعاء في ميناء انزلي بمحافظة كيلان (شمال ايران) وضمن اشارته الى ضم سفينة حيدر الى اسطول خفر السواحل، قال العميد كودرزي: تم تصميم هذه السفينة بالكامل من قبل خبراء ايرانيين، وتم تصنيعها من قبل المنظمة البحرية التابعة لوزارة الدفاع.

واشار الى تقنية منظومة المراقبة والمياه النفاثة المتوفرة في سفينة حيدر، وقال: ان تقنية الصنع هذه تملكها قلة من دول العالم، من بينها إيران.

واكد قائد حرس الحدوص ان استتباب الامن على حدود البلاد في الوقت الحالي، مضيفا: قام حرس الحدود باداء مهامهم بشكل جيد للغاية في الأحداث الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال: لن نسمح للاشرار والاعداء والجماعات المناهضة للثورة بتعكير الأمن، مضيفا: سيتم تعزيز الامن من خلال جعل المعدات الحدودية ذكية واستخدام التجهيزات الإلكترونية الحديثة والطائرات المسيرة.

وتطرق الى ضم عدة زوارق سريعة باسطول خفر السواحل، وقال: ان أحد هذه الزوارق ابلغ سرعتها 53 عقجة بحرية وباستطاعتها الوصول الى عمق الخليج الفارسي وبحر قزوين في المياه الاقليمية، وتعمل على ضمان الامن المائي.

وقال العميد كودرزي: إننا نجرب اليوم نظام التحكم في مختلف السفن في البحر، مضيفا: لقد بدأ هذا النظام نشاطه التجريبي بالفعل ويستخدم لضبط حركة السفن.

وأعرب عن أمله في أن يتم استخدام نظام المراقبة البحرية في أقصر وقت لكل 2700 كيلومتر من الحدود البحرية للبلاد، وقال: اليوم أدت قدرة العمليات وتوسيع قوات حرس الحدودية على امتداد ثمانية آلاف و 755 كيلومترا من الحدود البحرية والبرية إلى تحقيق أمن مستديم في البلاد.

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