  1. إيران
  2. السياسة
٢٩‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٥:٤٩ م

قائد حرس الحدود:

تزويد المنافذ الحدودية بالاجهزة الذكية في رأس الاولويات

تزويد المنافذ الحدودية بالاجهزة الذكية في رأس الاولويات

أكد قائد قوات حرس الحدود الايراني "العميد محمد علي كودرزي" : ان مشروع تزويد المنافذ الحدودية للبلاد بالاجهزة الذكية يتربع على سلّم الاولويات خلال العام الجديد (الايراني – بدا في 21 مارس 2021).

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة "ارنا" انه على هامش زيارته التفقدية لمنفذ "رازي خوي" الحدودي (في محافظة اذربايجان الغربية – شمال غرب)، اليوم الاثنين، صرح العميد كودرزي ان قوات حرس الحدود اتخذت مزيدا من التدابير الحازمة في سياق مكافحة عمليات التهريب والقضاء على هذه المعضلة. 

واضاف : نحن نرصد الاحداث الاخيرة وتحركات الاعداء بالقرب من الحدود الشمال غربية للبلاد.

ولفت هذا القائد الامني، الى ضبط 134 طنا من المخدرات خلال عمليات مكافحة عصابات الاتجار بالمخدرات خلال العام الماضي؛ مبينا ان هذا الحجم يشير الى زيادة بنسبة 28 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه.

/انتهى/

رمز الخبر 1913074

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 3 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات