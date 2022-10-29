تفكيك عصابتي تهريب أسلحة وذخائر على الحدود الغربية للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد أحمد علي كودرزي ، في معرض اشارته الى هذا الخبر: إن فوج حرس الحدود اليقظين في مدينة قصر شيرين ، تمكنوا خلال القيام بتفتيش مستهدف ونصب كمين وباستخدام أجهزة بصرية في الشريط الحدودي ، تمكنوا من التعرف على عصابة من الأسلحة والذخائر اثناء تسللها الى داخل البلاد.

وأضاف: إن حرس الحدود اكتشفوا 38 مسدس و 76 مخزن رصاص وسيف وعدة حربات وسلاح كلاشنكوف في عملية ناجحة.

وذكر قائد حرس الحدود لقوى الامن الداخلي أنه تم إلقاء القبض على مهربين اثنين بهذا الشأن ، وذكر أنه تم ضبط عربتين من المهرّبين الذين كانوا يخططون لنقل الأسلحة بهما.

كما تحدث العميد كودرزي عن نجاح فوج حرس الحدود في دهلران في ضبط أسلحة وذخائر وقال ان فوج حرس الحدود في دهلران بالتعاون مع منتسبي وزارة الامن وعبر الرصد الاستخباري اطلعوا على نية المهربين تهريب أسلحة إلى داخل البلاد ، وعلى الفور من خلال تكثيف إجراءات المراقبة ، نجحوا في إحباط مخطط المهربين ، وتمكنوا من ضبط 5 أسلحة قتالية من نوع كلاشينكوف ومسدسات مع كميات كبيرة من الذخيرة معهم.

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