  1. الدولية
  2. أوروبا
٣١‏/١٠‏/٢٠٢٢, ١١:٣٩ ص

بأغلبية ساحقة؛

الأمم المتحدة تقرر وجوب تدمير الكيان الصهيوني للأسلحة النووية التي تمتلكها

الأمم المتحدة تقرر وجوب تدمير الكيان الصهيوني للأسلحة النووية التي تمتلكها

قررت لجنة في الأمم المتحدة مؤخرًا بأغلبية 152 دولة وجوب تدمير سلطات الاحتلال الاسرائيلي للأسلحة النووية التي تمتلكها ووضع مواقعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعروفة باسم DISEC أو C1 ، هي إحدى اللجان الست للمنظمة الدولية التي تهدف إلى دراسة ومراقبة قضية الأسلحة النووية في العالم، وفي خطوة غير مسبوقة أطلقوا عليها بشأن الكيان الصهيوني: "الانضمام إلى معاهدة (حظر انتشار الأسلحة النووية) دون مزيد من التأخير." ، وعدم تطوير أو تصنيع أو اختبار أو حيازة أسلحة نووية، والتخلي عن حيازة الأسلحة النووية ووضع كل ما لديها من أسلحة نووية غير آمنة. تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب وكالة معا.

ومن بين الدول الأربع التي صوتت ضد (بالإضافة إلى "إسرائيل") كانت كندا وميكرونسيا وبالاو والولايات المتحدة الأمريكية.

/انتهى/

رمز الخبر 1927560

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات