إیران توقع اتفاقية مقر مع الامانة العامة لاتحاد البرلمانات لمنظمة التعاون الاسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم ذلك خلال استقبال وزير خارجية الجمهورية الاسلامية، حسين امير عبداللهيان، الامين العام لاتحاد البرلمانات للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي PUIC، محمد قريشي نياس، والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان خلال اللقاء بشأن مختلف القضايا بما فيها التعاون البرلماني بين الدول الاعضاء في اتفاقية المقر، وقضية فلسطينة ومؤامرات الغرب ضد الدول الاسلامية.

وأشار وزير الخارجية الايراني، خلال اللقاء، الى اهمية دور برلمانات الدول الاسلامية، مؤكدا على ضرورة التوصل الى وتيرة موحدة للتشريع بين الدول الاعضاء.

كما اعرب امير عبداللهيان عن شكره لموقف الامانة العامة لاتحاد البرلمانات الاسلامية في إدانة الحادث الارهابي في شيراز.

ومن جانبه، أعرب محمد قريشي نياس الامين العام لاتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، للمساعدات التي تقدمها الجمهورية الاسلامية الايرانية الى هذا الاتحاد، وقبولها لتكون مقرا له.

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