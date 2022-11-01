وزير الخارجية التركي: لقد كانت تركيا دائمًا وستظل إلى جانب إيران في محاربة الإرهاب

وكالة مهر للأنباء، وأفادتانه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو اخر تطورات أهم القضايا التي تهم البلدين في مجال القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وفي هذا الحديث هنأ وزير خارجية بلادنا تركيا بالعيد الوطني مشيرا إلى حادثة أحد مناجم تركيا التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مواطني هذا البلد، معربا عن تعازيه لتركيا حكومة وشعبا وتمنى لجرحى هذا الحادث الشفاء العاجل.

وشكر أمير عبد اللهيان وزير الخارجية التركي على تعاطفه مع الهجوم الإرهابي في شيراز، الاسبوع الماضي، مضيفا انه حاول بعض أعدائنا خلق حالة من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في إيران من خلال استغلال الأحداث الأخيرة لدخول الارهابين في البلاد، واكد إن الجمهورية الإسلامية الايرانية شهدت مثل هذه المؤامرات ضد إيران مرات عديدة، وبفضل من الله تغلبت عليها .

ومن جانب اخر أعرب وزير خارجية تركيا عن امتنانه لرسالة التهنئة باليوم الوطني لتركيا، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية ليسا دولتين متجاورتين فقط، بل دولتان شقيقتان، دائما يقفون إلى جانب بعضهم البعض في السراء والضراء.

وأدان وزير خارجية تركيا الحادث الإرهابي في شيراز، وعبر عن تعازيه مرة أخرى لإيران حكومة وشعبا، مضيفا لقد كنا دائمًا وسنكون مع إيران في محاربة الإرهاب.

كما رحب وزير خارجية تركيا مرة أخرى بعملية المحادثات بين إيران وجمهورية أذربيجان وأكد أن كلا البلدين صديقان لتركيا وأن الصداقة بين البلدين تجعلنا سعداء.

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