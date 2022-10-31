عبداللهيان يؤكد على تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الرئيسين الايراني والفنزويلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد وزير الخارجية الايراني لدى استقباله اليوم الاثنين، السفير الفنزويلي الجديد في طهران "خوزي رافائيل سيلفوا ابونتي"؛ حيث تسلم نسخة من اوراق اعتماد الاخير ،اكد ضرورة تنفيذ ومتابعة التوافقات التي ابرمت على امتداد الزيارات بين رئيسي البلدين.

ومن جانبه، ابلغ السفير الفنزويلي الجديد تحيات كبار المسؤولين في بلاده الى نظرائهم الايرانيين، كما اكد على مواصلة الجهود خلال فترة مهامه الدبلوماسية لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية من اجل تعزيز العلاقات بين البلدين.

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