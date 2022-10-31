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٣١‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٩:٤٨ م

لدى استقباله السفير الفنزويلي؛

عبداللهيان يؤكد على تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الرئيسين الايراني والفنزويلي

عبداللهيان يؤكد على تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الرئيسين الايراني والفنزويلي

اعتبر وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، ان زيارة رئيس جمهورية فنزويلا "نيكولاس مادورو" الاخيرة الى ايران، شكلت مرحلة اساسية على صعيد العلاقات بين طهران وكاراكاس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد وزير الخارجية الايراني لدى استقباله اليوم الاثنين، السفير الفنزويلي الجديد في طهران "خوزي رافائيل سيلفوا ابونتي"؛ حيث تسلم نسخة من اوراق اعتماد الاخير ،اكد ضرورة تنفيذ ومتابعة التوافقات التي ابرمت على امتداد الزيارات بين رئيسي البلدين.

ومن جانبه، ابلغ السفير الفنزويلي الجديد تحيات كبار المسؤولين في بلاده الى نظرائهم الايرانيين، كما اكد على مواصلة الجهود خلال فترة مهامه الدبلوماسية لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية من اجل تعزيز العلاقات بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1927578

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