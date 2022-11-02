أمير عبداللهيان يؤكد على دور البرلمان الإيراني والسوري في تطوير العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقشت نائبة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية السورية - الايرانية هيفاء جمعة والوفد المرافق لها مع نظرائها الايرانيين القضايا الهامة للبلدين.

واستذكر وزير خارجية بلادنا في هذا اللقاء شهداء المقاومة الغاليين، ولا سيما القائد الدولي لمحاربة الإرهاب الشهيد سليماني وشهداء سوريا وغيرهم من شهداء محور المقاومة الذين حرروا سوريا من الدواعش. مضيفا من خلال هذه الاجتماعات اكد على ضرورة تنفيذ اتفاقيات البلدين في المجالات الاقتصادية على مستوى القدرات الموجودة.

ومن جانب اخر أشارت هيفاء جمعة، نائبة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية السورية والإيرانية، في هذا الاجتماع، إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأعربت عن تقدير ها للشعب والحكومة الايرانية لوقوفها إلى جانب سوريا في الحرب ضد الإرهاب والتطرف.

وأشادت بشهداء الحرب ضد الإرهاب في سوريا، واعتبرت أن ذكرى اسم زعيم المقاومة العظيم الشهيد سليماني ما زالت حية في قلوب الشعب السوري كرمز للتضحية وهذا دليل على ان عدو الشعبي مشترك.

وأشارت نائبة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية، حول زيارتها لأحد مراكز بيت الإبداع في طهران، بالتقدم العلمي الذي تشهده بلادنا في مجالات النانو والطب والخلايا الجذعية والصناعات واكدت ان كل هذه الانجازات أتت نتيجة لمقاومة الشعب الايراني ضد العقوبات القاسية.

وفي إشارة إلى تدمير إمبراطورية الإعلام الغربي لصورة دول محور المقاومة، شددت على ضرورة تعزيز الجبهة الإعلامية المقاومة لإظهار وجهها الحقيقي ومواجهة أكاذيب هذه الإمبراطورية الإعلامية.

وحضر هذا الاجتماع نائب الرئيس عباس كلرو وفاطمة محمد بيكي وتيموريان أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية السورية في مجلس الشورى الإسلامي.

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