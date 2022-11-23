ايران تطلق خط بحري مباشر لشحن البضائع الى فنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المدير التنفيذي لشركة خطوط ملاحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن تخطيط الشركة إطلاق خط بحري مباشر لشحن البضائع من والى فنزويلا.

وأكد محمد رضا مدرس خياباني في خطاب لرئيس منظّمة التنمية التجارية الإيرانية، أنّ الشركة أقدمت على نقل المشتقات إلى فنزويلا عبر ناقلتي وقود حتى الآن، معلناً مساهمة الشركة في إيجاد جسر تواصل لنقل البضائع بين البلدين في إطار البروتوكول الشامل الاستراتيجي الممتد لـ20 سنة بين طهران وكاراكاس. وبيّن أنّ سفينة كُلسان ستغادر أحد موانئ جنوب البلاد خلال أيام الى فنزويلا. وبحسب البرنامج فإنّ سُفناً أخرى ستباشر الإبحار بهدف نقل البضائع الايرانية، مستدركاً أنّ إبحار السفن العملاقة والعابرة للمحيطات يتطلب الشحن الكامل وفق طاقتها الاستيعابية.

الجدير ذكره، أن أمضى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال زيارته طهران السبت، اتفاق تعاون استراتيجي مع إيران لمدة 20 عاما بين البلدين المنتجين للنفط والخاضعين لعقوبات أمريكية.

كما سبق لرئيس الايراني حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي أن أكد خلال استقباله وزير الخارجية الفنزويلي في تشرين الأول/أكتوبر، أن بلاده تريد جعل دول أمريكا اللاتينية من "الأولويات" في علاقاتها التجارية، آملا في تطوير علاقات طهران "مع الدول النامية لا سيما الدول التي تسعى للحفاظ على استقلالها امام الدول المهيمنة"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

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