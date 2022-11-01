كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بالتحضير لسيناريو حرب نووية

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن واشنطن "ستدفع" الثمن إذا تم استخدام القوة ضد ضد بيونغ يانغ.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، عن وزارة الخارجية قولها: "بسبب الأعمال العسكرية المتهورة المستمرة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، دخل الوضع في شبه الجزيرة الكورية مرة أخرى مرحلة رئيسية من المواجهة ... بسبب التدريبات العسكرية واسعة النطاق التي قامت بها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي تكاد تجري يوميا في هذه السنة، تحولت شبه الجزيرة الكورية إلى نقطة ساخنة، حيث تعتبر التوترات العسكرية فيها هي الأعلى في العالم، وأصبح الوضع الأمني في المنطقة أكثر خطورة".

ووفقا لوزارة خارجية كوريا الشمالية فإنه لا توجد في أي مكان في العالم مناورات عسكرية "بهذه العدوانية" من حيث توقيتها ونطاقها ومحتواها، مثل التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائها.

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