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٠١‏/١١‏/٢٠٢٢, ٤:١١ م

في اجتماع عبر الفيديو كونفرنس؛

مساعد الاول للرئيس الايراني: توسيع التعاون الإقليمي يعتبر إحدى أولويات إيران

مساعد الاول للرئيس الايراني: توسيع التعاون الإقليمي يعتبر إحدى أولويات إيران

قال المساعد الأول للرئيس الايراني: إن توسيع التعاون الإقليمي من خلال الاتفاقيات الاقتصادية المختلفة باستخدام الحلول المختلفة هي من أولويات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاجتماع ااـ21 لرؤساء وزراء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي عقد ظهر اليوم (الثلاثاء) بحضور المساعد الأول للرئيس الايراني محمد مخبر.

وذكر مخبر في هذا الاجتماع، الذي عقد عبر الفيديو كونفرنس، أن حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية تعطي الأولوية لسياسة تطوير التعاون وتعميق العلاقات مع دول الجوار وكذلك الاستفادة من قدراتها وترتيباتها الإقليمية والدولية.

واضاف المساعد الاول للرئيس الايراني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تريد تقوية العلاقات الإقليمية وخلق نموذج متقدم للتقارب المستدام، خاصة مع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون.

وتابع القول ان إنشاء نظام مالي مشترك واستخدام العملات الإقليمية لتطوير التجارة، وإنشاء آلية للتجارة والتبادل وأمن الطاقة، وتنفيذ نظام إدارة متكامل لممرات العبور والتعاون في مجال أمن المعلومات الدولي بين الدول الأعضاء من اهم القضايا التي يجب النظر فيما.

/انتهى/

رمز الخبر 1927600

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