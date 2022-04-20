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٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٦:٢٧ م

بسبب ظروف المياه الحدودية؛

مخبر يوعز بمتابعة حق ايران من مياه نهر هيرمند الحدودي مع افغانستان

مخبر يوعز بمتابعة حق ايران من مياه نهر هيرمند الحدودي مع افغانستان

اوعز النائب الاول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، الى كل من وزير الخارجية، ومساعد النائب الاول لرئيس الجمهورية للشؤون الدولية والتعاون الاقليمي، ان يتابعا بكل جدية مع الحكومة القائمة في افغانستان، الافراج عن حصة ايران من مياه نهر هيرمند المشترك .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ايعاذ النائب الاول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، جاء عقب التقرير الذي تسلمه من مبعوثه الخاص الى محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) حول ظروف المياه داخل المناطق الحدودية مع افغانستان.

واكد النائب الاول لرئيس الجمهورية، على الحكومة القائمة في افغانستان، ان تقوم وفقا للاتفاقات الدولية المعتمدة، بالافراج فورا عن حصة ايران من نهر هيرمند ليستفيد المواطنون في سيستان وبلوجستان منها.

وفي هذا السياق وجه النائب الاول لرئيس الجمهورية، وزارة الطاقة باتخاذ مايلزم للحؤول دون وقوع المشاكل المتعلقة بتوفير مياه الشرب في هذه المنطقة خلال موسم الصيف القادم.

/انتهى/

رمز الخبر 1923216
https://ar.mehrnews.com/news/1923216/

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