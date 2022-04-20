مخبر يوعز بمتابعة حق ايران من مياه نهر هيرمند الحدودي مع افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ايعاذ النائب الاول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، جاء عقب التقرير الذي تسلمه من مبعوثه الخاص الى محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) حول ظروف المياه داخل المناطق الحدودية مع افغانستان.

واكد النائب الاول لرئيس الجمهورية، على الحكومة القائمة في افغانستان، ان تقوم وفقا للاتفاقات الدولية المعتمدة، بالافراج فورا عن حصة ايران من نهر هيرمند ليستفيد المواطنون في سيستان وبلوجستان منها.

وفي هذا السياق وجه النائب الاول لرئيس الجمهورية، وزارة الطاقة باتخاذ مايلزم للحؤول دون وقوع المشاكل المتعلقة بتوفير مياه الشرب في هذه المنطقة خلال موسم الصيف القادم.

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