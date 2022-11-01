ماذا تضمنت مذكرات التفاهم التي وقعتها كل من موسكو وطهران؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة النفط الإيرانية، أنّ إيران وروسيا وقَّعتا على 4 مذكرات تعاون مشترك، على هامش الدورة الـ 16 للجنة الاقتصادية الروسية- الإيرانية المشتركة.

وبيّنت الوزارة أنّ وثيقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين وقعها وزير النفط الإيراني جواد اوجي، نائب رئيس الوزراء الروسي الكساندر نواك. وبحسب الوزارة، فإن الوثيقة تشمل تحديث سكة الحديد التي تربط المدينتين الإيرانيتين "غَرمسار و اينجه برون"، والتعاون في مجال الصحة ونقل المشتقات النفطية والتنسيق المصرفي.

بدوره، قال نوفاك أن روسيا بدأت في تسليم منتجات نفطية لإيران في إطار "اتفاق التبادل"، مبيناً أن قائمة المنتجات التي سيتم تضمينها في الاتفاقية، سيتم توسيعها في المستقبل القريب. وعلى صعيد آخر، أكد نوفاك إنّ "ربط المصارف الإيرانية بنظام روسي بديل عن (السويفت) يسير حسب المخطط له".

وأوضح أنّه "تم التوقيع على خارطة طريق بين المصرفين المركزيين في روسيا وإيران". كما أضاف: "وفقاً لهذه الخطة، يتم ضمان فتح حسابات لدى مصارف مرخص لها، ويتم ربط الشركات والمصارف بنظام التحويلات المالية، وكل شيء يسير حسب المخطط له".

وكانت إيران في وقت سابق، قد أعلنت سابقاً عن التوصل مع روسيا إلى اتفاق جيد لإنشاء نظام تعامل مالي بديل لـ"سويفت".

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