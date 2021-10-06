لا توجد شروط مسبقة لبدء المفاوضات/ تسجيل 216 حالة وفاة جديدة بكورونا

المتحدث باسم الخارجية الايرانية: لا توجد شروط مسبقة لبدء المفاوضات/ هدفنا ضمان حقوق الشعب الإيراني

قال المتحدث باسم الوزارة الخارجية انه لا توجد شروط مسبقة لبدء المفاوضات، والهدف الوحيد من هذه الحوارات ان نطمئن بان ستحفظ حقوق الشعب الايراني.

لدى وصوله موسكو؛ أمير عبداللهيان: يجب أن تكون روسيا حساسة تجاه التغييرات المحتملة في حدود الدول

أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان، بأنه "نتوقع أن ترد روسيا وأن تكون حساسة تجاه التغييرات المحتملة في حدود دول المنطقة".

السفارة الايرانية في اذربيجان تُفنّد مزاعم اغلاق مكتب قائد الثورة في باكو

نفت السفارة الايرانية في باكو خبر إغلاق مكتب قائد الثورة الاسلامية في العاصمة الاذربيجانية باكو.

المتحدث باسم لجنة الامن القومي: محادثات فيينا ستبدأ قريباً / الكرة في ملعب الاوربيين

اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي بالبرلمان عن بدء جولة جديدة من محادثات فيينا ستبدأ قريباً، مشيراً إلى ان الكرة في ملعب اوروبا، وإذا اظهروا مخالفة لمطالب ايران، فإن المحادثات ستنتهي.

وزير النفط الإيراني: رفع العقوبات عن إيران سيفضي إلى تخفيف أزمة الطاقة العالمية

أوضح وزير النفط الايراني، جواد أوجي، بأن "العقوبات الجائرة التي فرضت على الجمهورية الإسلامية، أفضت بمردود عكسي وسلبي على البلدان الواضعة للعقوبات"، مبينا أن طهران "مرارا أعلنت استعدادها لحل المشاكل من خلال زيادة إنتاج وتصدير النفط الخام".

وزير الخارجية الايراني؛ انتصارات ابطالنا في بطولة العالم للمصارة الحرة مبعث فخر كبير لنا

ارسل وزير الخارجية الايراني رسالة تهنئة للمصارعين الايرانيين الابطال على انتصاراتهم المتتالية في بطولة العالم للمصارعة الحرة.

الصحة الايرانية: تسجيل 216 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية عن تسجيل 13 ألفا و 226 إصابة و216حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

/انتهى/