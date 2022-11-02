أوليانوف: قضايا إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن حلها بالحوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثل روسيا في المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، عبر عن أمله في حل القضايا المتبقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال الحوار.

وكتب أوليانوف على موقع تويتر: "التقيت اليوم بالمندوب الدائم لإيران محسن نظري اصلل". لقد ناقشنا القضايا المتعلقة بالاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة (الذي سيعقد في فيينا يومي 16 و 18 نوفمبر)".

وقال في تغريدة أخرى: "طلبت من زملائي الإيرانيين إجراء مشاورات بناءة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. إنني على ثقة من أن القضايا المتبقية المتعلقة بسجل البرنامج النووي الإيراني يمكن حلها بسرعة من خلال الحوار البناء".

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