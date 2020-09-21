الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترحب من جديد بالتفاهم الحاصل مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" رحّب اليوم بالتفاهم الحاصل مع ايران بشان تنفيذ اتفاقية الضمانات، معرباً عن امله بان يسهم هذا الاتفاق في تعزيز التعاون والثقة بين الجانبين.

وفي الكلمة التي القاها اليوم الاثنين بافتتاح الاجتماع السنوي الـ64 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قال غروسي "ان هذه الوكالة تقدم تقارير الى مجلس المحافظين للوكالة بشان تنفيذ التزامات ايران النووية في اطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) بصورة دائمة".

واضاف "ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة في التحقق من عدم تحويل المواد النووية التي اعلنت عنها ايران بموجب اتفاقية الضمانات؛ مضيفا ان التقييمات جارية ايضا بشان عدم وجود مواد نووية وانشطة غير معلنة".

وكما نوه الى مشاوراته مع الرئيس وجمع من كبار المسؤولين الايرانيين خلال الشهر الماضي لمعالجة القضايا المتبقية، لا سيما امكانية زيارة موقعين محددين في ايران والتفاهم الحاصل معها بشان القضايا التنفيذية المعنية المتعلقة باتفاقية الضمانات، مصرّحاً ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا للبروتوكول الاضافي، زارت احد الموقعين وان المفتشين اخذوا العينات حيث سيتم دراستها لاحقاً.

واضاف انه من المقرر ايضا الوصول الى الموقع الثاني خلال الشهر الحالي.

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