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٠٤‏/١١‏/٢٠٢٢, ٨:١٢ م

الیوم الجمعة؛

60 آلف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

60 آلف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدّى 60 ألف مصلِ، اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم التشديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدى المصلون صلاة الغائب في المسجد الأقصى على أرواح شهداء مدينة جنين.

وذكرت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها في شوارع المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وفرضت تضييقات على الأهالي الوافدين إلى المسجد.

وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل والعوائق التي وضعتها قوات الاحتلال في أزقة البلدة القديمة، وذلك تلبية لدعوات من هيئات مقدسية لشد الرحال للمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه.

/انتهى/
رمز الخبر 1927680

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