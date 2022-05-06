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٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٦:٣٨ م

20 ألف مصلِ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

20 ألف مصلِ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، صلاة الجمعة الأولى بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم التضييقات الاحتلالية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن نحو 20 ألفا أدوا الصلاة في الأقصى، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة، حيث نشرت شرطة الاحتلال عناصرها عند بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد، وعلى بواباته الخارجية، وفحصت الهويات الشخصية للمواطنين.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ أمس وحتى فجر اليوم الجمعة، 44 فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة، بيننهم مقدسيون ومن داخل أراضي العام 48 والضفة الغربية، كما أصيب نحو 38 فلسطينيا، خلال مواجهات اندلعت في المسجد الأقصى تزامنا مع اقتحام 792 مستوطنا لباحاته.

/انتهى/

رمز الخبر 1923546
https://ar.mehrnews.com/news/1923546/

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