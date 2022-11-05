أمير عبداللهيان: بيقظة الشعب الايراني وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية فشلت خطة الأمريكيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان للصحفيين على هامش اجتماع أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة: أن البيت الأبيض حاول دائما تغيير نظام الجمهورية الإسلامية الايرانية في الـ 43 عامًا الماضية وهذا امر مكشوف للجميع.

وأضاف: "خلال المفاوضات النووية، قيل للجانب الأمريكي بوضوح إن سلوكك غير صادق وليس قائم على حل المشكلة، وأنت تسعى دائمًا عن طرق خفية ان تحقيق مصالحك في المنطقة".

وقال وزير خارجية بلادنا: لقد كانت لديهم هذه النية و ما شهدته أمتنا في الأسابيع الأخيرة كان من ضمن هذه الخطط والحمد لله فشلوا في هذا الاتجاه ببصيرة الشعب الايراني وتوجيهات قائد الثورة.

وفي تقييمه للتعاون بين إيران وروسيا قال: إن الهدف الرئيسي من اجتماع مجموعة أصدقاء ميثاق الامم المتحدة الذي سيعقد اليوم في طهران بحضور نحو 18 نائبًا لوزراء خارجية الدول الأعضاء هو مواجهة الأحادية والعقوبات من قبل الغربيين وارسال رسالة قوية للمجتمع العالمي.

وقال أمير عبد اللهيان: إن علاقاتنا مع روسيا تقوم على المصالح المتبادلة وحسن الجوار، وأود أن أؤكد حول المزاعم التي أثارتها بعض الدول الغربية بأن إيران زودت روسيا بالصواريخ والطائرات المسيرة للمساعدة في الحرب في أوكرانيا، ان ايران ننفي الجزء الصاروخي منها وهذه القضية خطا تمامًا وحول الجزء الاخير وهو الطائرات المسيرة صحيح وقد قدمنا لروسيا عددًا صغيرًا من الطائرات المسيرة قبل أشهر من حرب بأوكرانيا.

وأضاف: "اتفقنا مع وزير خارجية أوكرانيا، إذا كانت لديهم أي وثائق تظهر أن روسيا استخدمت مسيرات إيرانية في أوكرانيا، فعليهم تزويدنا بها".

وأضاف: كان لدينا مثل هذا الموعد قبل أسبوعين عندما ذهب وفدنا الدفاعي والسياسي إلى تلك الدولة الأوروبية ولم يحضر الوفد الأوكراني الا في اللحظة الاخيرة، والسبب هو أن أمريكا وبعض الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا، طلبوا من أوكرانيا هذا الامر.

وأوضح أمير عبد اللهيان: لكن بعد ذلك، في المحادثة الهاتفية التي أجريتها الأسبوع الماضي مع نظيري وزير خارجية أوكرانيا، اتفقنا على أنه إذا كانت هناك وثيقة، فسيقدمونها لنا، وإذا تمسك الجانب الأوكراني بوعده، سنكون قادرين على القيام بذلك في الأيام المقبلة.

وأضاف: بالطبع، إذا ثبت لنا أن روسيا استخدمت مسيرات إيرانية في الحرب ضد أوكرانيا، فلن نلزم الصمت تجاه هذا الموضوع.

وقال أمير عبد اللهيان: موقفنا من الحرب في أوكرانيا هو وقف الحرب وعودة الأطراف إلى المفاوضات وعودة اللاجئين، وفي هذا الاتجاه بُذلت جهود كثيرة منذ بداية الحرب في أوكرانيا على المستوى الرئيس ووزير الخارجية.

كما قال أمير عبد اللهيان فيما يتعلق بآخر محادثات رفع العقوبات: أعلن السيد بوريل في محادثة هاتفية أنه نقل رسالة إيران الأخيرة إلى الجانب الأمريكي وقالوا إنهم سيدرسون الرسالة بعناية ويقدمون رداً لإيران في الأيام المقبلة. وسنواصل هذه الجهود.

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