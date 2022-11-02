أمير عبد اللهيان: إيران ترسل وفد للتحدث مع الوكالة الدولية في الأيام المقبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين أميرعبداللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: فيما يتعلق ببدء المحادثات وتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيتم إرسال وفد من طهران إلى فيينا في الأيام المقبلة.

وأضاف: هناك إجماع بين السيد إسلامي وغروسي في هذا الصدد، ونأمل أن تقوم الوكالة من وجهة نظر فنية وبناء على ما اتفقنا عليه في الأيام الأخيرة بحسم بعض الاتهامات التي أثارتها الوكالة .

وقال وزير خارجية بلادنا: في غضون دقائق قليلة سأتصل بالسيد جوزيف بوريل، المسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأكد أمير عبد اللهيان: لقد أجرينا مناقشات مختلفة حول متابعة العلاقات الثنائية، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي.

وأضاف: مقارنة بالعام الماضي، زاد حجم التجارة بين البلدين بشكل كبير، وحركة الوفود التجارية والاقتصادية في القطاع الخاص مثيرة للإعجاب بشكل خاص.

وصرح وزير خارجية بلادنا: لإيران مواقف مشتركة في الساحتين الإقليمية والدولية بالتنسيق مع سوريا. وناقشنا أيضا تسهيل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وتابع القول: "اتفقنا على عقد لجنة عليا مشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في المستقبل القريب، بحضور رئيس الوزراء السوري، ويستضيفها السيد مخبر، المساعد الأول للرئيس الايراني في طهران".

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