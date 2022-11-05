انطلاق اجتماع مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ صباح اليوم (السبت) اجتماع مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة بحضور وزير خارجية بلادنا وعدد من وزراء و سفراء بعض الدول الاعضاء في هذه المجموعة بمركز الدراسات بوزارة الخارجية في طهران.

وتأسست مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة في عام 2021 بهدف الحفاظ على وثيقة الأمم المتحدة والدفاع عنها بمشاركة 19 دولة، بما في ذلك إيران.

وتضم هذه المجموعة 19 دولة منها: الجزائر وأنغولا وبيلاروسيا وبوليفيا وكمبوديا والصين وكوبا وكوريا الشمالية وغينيا الاستوائية وإريتريا وإيران ولاوس ونيكاراغوا ودولة فلسطين وروسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسوريا وفنزويلا وزيمبابوي.

كما ان هذه المجموعة تهدف الى تعزيز القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتنسيق في مجال المبادرات المشتركة من أجل تعزيز احترام الأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك قيم الحوار والتسامح والتضامن والتعايش السلمي بين الأمم.

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