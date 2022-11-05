إيران تعلن عن نجاح اطلاق صاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رعى العميد امير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة وبحضور مجموعة من قادة القوات المسلحة، اختبار طيران محرك رافع شبه المداري في صاروخ قائم 100 الحامل للاقمار الصناعية والذي يعمل بالوقود الصلب بنجاح في المرحلة الاولى.

وبحسب هذا التقرير، فإن الصاروخ قائم 100 الذي يعمل بالوقود الصلب قادر على وضع قمر صناعي بزنة 80 كغم في مدار يبعد 500 كيلومتر على ثلاث مراحل من الوقود الجامد.

وقال قائد القوة الجو فضائية لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة، انه وباجتياز هذه المرحلة، سيتم في المستقبل القريب بعون الله، وضع القمر الصناعي "ناهيد" التابع لمنظمة الجو فضاء التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المدار بواسطة الحرس الثوري باستخدام حامل الأقمار الصناعية ثلاثي المراحل "قائم 100".

/انتهى/