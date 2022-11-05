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٠٥‏/١١‏/٢٠٢٢, ٦:٥١ م

الأوقاف المسيحية العراقية: أمريكا تسببت بموت مليون طفل عراقي

الأوقاف المسيحية العراقية: أمريكا تسببت بموت مليون طفل عراقي

كشف وكيل ديوان الأوقاف المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية رعد جبار الخميسي، عن احصائية مروعة باعداد المواطنين المتبقين من الأقليات، متهما التحالف الدولي بقيادة أمريكا وبعض المنظمات الدولية بالتجارة بحقوق الشعب، فيما وصف مشاركة الأقليات بالحشد الشعبي بالاكثر تميزا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وكيل ديوان الأوقاف المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية، رعد جبار الخميسي، خلال مقابلة موسعة أجرتها وكالة المعلومة: "مثل ما حدثت المتاجرة في موضوع الأقليات أيضا حدثت في حقوق الانسان حيث تنتهك يوميا من قبل بريطانيا وامريكا، واشنطن من أبرز الدول التي تنتهك حقوق الانسان في العراق، فجميع الماسي التي تمر بها البلاد، نتيجة سياسة أمريكا في المنطقة، والأقليات هي جزء من الشعب، وقد تعرضت الأقليات الى الجوع ضمن الشعب خلال الحصار الأميركي ومن ثم الى التهجير وضاع موطنهم بسبب الحروب".

وأضاف: "الولايات المتحدة هي جزء من الازمة التي عانى منها العراقيين حيث تسببت بوفاة مليون طفل عراقي خلال الحصار وقد بدأنا مآسينا منذ فرض الحصار الأميركي وهجرة المواطن من الأقليات دون اردته".

/انتهى/

رمز الخبر 1927702

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