المنتخب الإيران يتوج بلقب بطولة الفنون القتالية "البودو" في تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيمت بطولة الفنون القتالية (البودو) بمشاركة لاعبين ولاعبات من 25 دولة لمدة 6 أيام في مدينة أنقرة التركية، وتوج المنتخب الإيراني بلقب البطولة بعد فوزه بـ7 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزيتين، فيما احتلت تركيا المركز الثاني.

وتقلد كل من الرياضيين الايرانيين، "شكوه محمدي غلي – علي رضا بلالي – فرنود رجبي – مرتضى عطار – روشنغ صابران – آرين ابريشمي وابو الفضل يوسفي" الميداليات الذهبية، كما تقلد اللاعب "حسين محمدي اصل" الميدالية الفضية، وقلد كل من "محمد حسيني وحسن جوادي محمدي" الميدالية البرونزية.

/انتهى/