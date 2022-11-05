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٠٥‏/١١‏/٢٠٢٢, ٨:٢٧ م

بعد فوزه بـ 10 ميداليات ملونة؛

المنتخب الإيران يتوج بلقب بطولة الفنون القتالية "البودو" في تركيا

المنتخب الإيران يتوج بلقب بطولة الفنون القتالية "البودو" في تركيا

توج المنتخب الإيران بلقب بطولة الفنون القتالية "البودو" في تركيا بعد فوزه بـ 10 ميداليات ملونة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيمت بطولة الفنون القتالية (البودو) بمشاركة لاعبين ولاعبات من 25 دولة لمدة 6 أيام في مدينة أنقرة التركية، وتوج المنتخب الإيراني بلقب البطولة بعد فوزه بـ7 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزيتين، فيما احتلت تركيا المركز الثاني.

وتقلد كل من الرياضيين الايرانيين، "شكوه محمدي غلي – علي رضا بلالي – فرنود رجبي – مرتضى عطار – روشنغ صابران – آرين ابريشمي وابو الفضل يوسفي" الميداليات الذهبية، كما تقلد اللاعب "حسين محمدي اصل" الميدالية الفضية، وقلد كل من "محمد حسيني وحسن جوادي محمدي" الميدالية البرونزية.

/انتهى/

رمز الخبر 1927708

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