عبداللهيان: الكيان الصهيوني يعاني مشاكل اقتصادية وسياسية متعددة الجوانب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في لقائه على هامش اجتماع طهران الاممي اليوم السبت، مع مساعد وزير الخارجية الفلسطيني "عمر عوض الله"، نوه "امير عبداللهيان" الى اهمية القضية الفلسطينية وسلوك الكيان الصهيوني المخرب، وتاكيده خلال كلمة الافتتاح وايضا البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، على هذا الامر.

من جانبه، أشاد "عوض الله"،وفقا لارنا، بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الداعمة للشعب الفلسطيني.

وبدأت، صباح اليوم السبت في طهران، اعمال اجتماع المنسقين الوطنيين لمجموعة اصدقاء الدفاع عن ميثاق الامم المتحدة، برعاية وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" ومشاركة وزراء و سفراء عدد من الدول الاعضاء في هذه المجموعة.

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