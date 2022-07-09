اهداء قميص المنتخب الايراني لكرة القدم الى عبداللهيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد اليوم السبت في وزارة الخارجية الايرانية الاجتماع التنسيقي لمونديال قطر، بحضور وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ووزير الرياضة والشباب حميد سجادي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رضا صالحي اميري، ورئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم ميرشاد ماجدي، ورئيس منظمة المناطق التجارية الحرة سعيد محمد وعدد آخر من المسؤولين على صلة بهذا الحدث الرياضي العالمي.

وكان عبداللهيان قد صرح في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري في طهران يوم الأربعاء 25 حزيران/ يونيو، قائلا: أجرينا اليوم محادثات بناءة بشأن بعض القضايا الثنائية، وقد أعربت عن امتناني لوزير الخارجية القطري على التنسيق الجيد يوم أمس بين الجهات الرياضية الإيرانية والجهات ذات الصلة المنظمة لكأس العالم في قطر، ولحسن الحظ تمكنا من تفعيل مجموعات العمل في هذا الصدد منذ اجتماع رئيسي البلدين.

وكان من الضروري إجراء بعض التنسيق اللازم لتسهيل أوضاع الرياضيين ولاعبي كرة القدم ومشاركة جماهير المنتخب الوطني في مونديال قطر، وتمت متابعته حتى الليلة الماضية وتوصلنا إلى نتائج جيدة ومرضية بفضل التعاون القائم بين الجهات الفنية في البلدين.

وفي اجتماع اليوم، تم اهداء قميص المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم الى وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، من قبل وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس اتحاد كرة القدم.

جدير بالذكر ان وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان اعلن في 4 مايو /أيار الماضي في لقاء مع رئيس اتحاد الكرة الايراني أن وزارة الخارجية مستعدة لمساعدة اتحاد الكرة لخوض مباريات تحضيرية وتقديم أي مساعدة من قبل السلك الدبلوماسي.

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