غارات تركية تستهدف مواقع لعناصر حزب العمال الكردستاني شمال العراق

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عن مقتل عسكريين اثنين في منطقة عملية "المخلب-البرق" شمالي العراق.

ولفتت الوزارة في بيان، إلى إصابة عسكريين اثنين أيضاً بجروح بليغة "جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها حزب العمال الكردستاني في منطقة العملية"، أمس السبت، وتم نقلهما إلى المشفى.

يذكر أنّ الاستخبارات التركية، قتلت قيادية في حزب العمال الكردستاني في عملية شمال العراق أواخر تموز/ يوليو الفائت.

الجدير بالذكر، أنّ وزارة الدفاع التركية،كانت قد أعلنت في 18 نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية عسكرية جوية وبرية شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني.

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