إيران وأرمينيا تؤكدان ضرورة رفع حجم التجارة الى 3 مليارات دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل وزير الاقتصاد والمالية الايراني إحسان خاندوزي اليوم الثلاثاء وزير المالية الارميني خاتشاتوريان في مبنى وزارة الاقتصاد وعقدا جولة من المباحثات .

وقال وزير الاقتصاد والمالية الايراني في مستهل هذا الاجتماع : إن محادثات اليوم بين الوفدين الإيراني والأرميني تجرى في الوقت الذي أجرى فيه رئيس وزراء أرمينيا خلال الايام الماضية محادثات جيدة مع الرئيس الإسلامي الإيراني.

وأضاف: إن حكومة السيد رئيسي جادة للغاية في متابعة سياسة الجوار مع التركيز على منطقة القوقاز، وآمل أن يتحقق هدف 3 مليارات دولار للتجارة بين البلدين، والذي أثير في الاجتماع بين رئيسي البلدين، في عهد هذه الحكومة.

وبدوره أعرب وزير المالية الأرميني عن سعادته بأنه خلال زيارته الأولى لجمهورية إيران الإسلامية، أثيرت مناقشات جيدة للغاية حول تطوير التعاون بين إيران وأرمينيا، وأضاف ان: العلاقات الاقتصادية والسياسية بين إيران وأرمينيا قائمة تقليديا منذ عقود.

وفي إشارة إلى النقاط المهمة التي أثيرت في المحادثات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ورئيس جمهورية إيران الإسلامية، آية الله رئيسي، قال خاتشوريان: إن أساس جميع المحادثات هو التعاون الطويل الأمد بين البلدين وان استهداف رفع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين الى ثلاثة مليارات دولار يوضح هذه الأسس الأساسية.

ولفت خاشاتوريان إلى نمو حجم المبادلات الاقتصادية بين البلدين بنسبة 25٪ في عام 2021 مقارنة بالعام السابق ، وأضاف انه: وفقا لإحصائيات وأرقام الأشهر التسعة الاولى من العام الجاري، من المتوقع أن ينمو حجم التبادل التجاري بين البلدين هذا العام أكثر من 40٪.

واكد الوزيران الايراني والارميني على تطوير التعاون المالي والمصرفي وتسهيل تصدير واستيراد وعبور البضائع وزيادة حجم التبادل التجاري إلى 5 ملايين طن سنويا.

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