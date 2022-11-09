إنجازات القوة الدفاعية الإيرانية تعتبر تحديًا للأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوة الجو- فضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، العميد امير علي حاجي زاده في مراسم بجامعة الإمام الصادق (ع) ان التقدم الكبير للغاية في المجال العسكري والأمني نتيجة استهداف دقيق والاهتمام بالأولويات وقال: لم نسعى إلى دفع عملنا بالمسابقات التقليدية في دول العالم، وجدنا حلولًا مختصرة وتوصلنا إلى نتائج أصبحت تحديًا لأعدائنا.

وتابع العميد حاجي زاده: هذا النموذج والطريقة ليست خاصة بالعمل العسكري، وإذا استخدمتهما في أي مجال ستصل الى النجاح.

كما تطرق إلى ضرورة حل جذور المشاكل، مضيفا: على مر السنين، وبسبب حقيقة أن البلاد كانت في أيدي الغربيين، تم إهمال العديد من القضايا الهامة والأساسية. لذلك، يجب الآن اعتبار هذا الإصدار من القضايا كأولوية.

واعتبر العميد حاجي زاده أن من مسؤوليات مركز جامعة الإمام الصادق (ع) والمجموعات المماثلة الاهتمام بالقضايا الرئيسية للثورة.

كما وصف قائد القوة الجو- فضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية مسألة الاختيار الصحيح للمديرين والأفراد للعب الأدوار الإدارية في البلاد بأنها من أهم القضايا ذات الأولوية العالية في البلاد.

ثم في إشارة إلى الأحداث الأخيرة في البلاد، اعتبر حسن معاملة القوى الثورية مع الشعب عاملاً يساعد على جذب المزيد منهم نحو الثورة الإسلامية. مضيفا ان انخفاض متوسط عمر الأشخاص الذين شاركوا في أعمال الشغب الأخيرة علامة على قلة اهتمام المسؤولين المعنيين بهذا الجيل وضرورة مضاعفة الجهود للتأثير عليهم.

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