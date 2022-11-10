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١٠‏/١١‏/٢٠٢٢, ١:٥٨ م

أثناء هروبها من الحدود؛

اعتقال أحد العناصر المتعاونة مع قناة اينترنشنال الممولة سعوديا في إيران

اعتقال أحد العناصر المتعاونة مع قناة اينترنشنال الممولة سعوديا في إيران

أعتقلت القوات المنتسبة لوزارة الامن بمحافظة فارس جنوب غرب البلاد أحدى العناصر الرئيسية المتعاونة مع قناة اينترنشنال الإرهابية الممولة سعوديا في إيران المدعوة "إلهام أفكاري" أثناء هروبها من الحدود.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "أفكاري" قامت خلال الفترة الأخيرة بنشاطات لتشويه سمعة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعوة أبناء الشعب إلى المشاركة في أعمال الشغب وإحداث الاضطرابات.

واعتقلت القوات المنتسبة لوزارة الامن بمحافظة فارس أفكاري أثناء هروبها من البلاد بدعم أمريكي، وذلك بعد مراقبة استخباراتية ورصد أنشطتها في السنوات الأخيرة أثبتت خلالها تعاونها المستمر مع العناصر المناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكانت أفكاري من القادة الرئيسيين لأعمال الشغب الأخيرة في البلاد وهي اخت "نويد أفكاري" الذي قتل موظفا حكوميا في شركة المياه بمحافظة فارس.

/انتهى/

رمز الخبر 1927830

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